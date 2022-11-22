Россияне стали в разы чаще покупать духи с феромонами

В России с января по сентябрь текущего года почти в четыре раза выросли продажи парфюма с феромонами по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно данным оператора системы "Честный знак" — Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), в 2022-м россияне купили 1,6 миллиона флаконов. Об этом сообщает РИА "Новости".

"По данным Национальной системы цифровой маркировки товаров "Честный знак", спрос россиян на духи с феромонами в 2022 году вырос в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В период с января по сентябрь этого года россияне купили 1,6 миллиона флаконов таких ароматов, когда за первые 9 месяцев прошлого года было продано 414 тысяч упаковок", — отмечается в сообщении.

При этом популярнее всего такой парфюм был в третьем квартале 2022 года, тогда было продано более 600 тысяч флаконов. В ЦРПТ добавили, что практически весь объём духов с феромонами производится внутри России. Всего 2,3 тысячи флаконов было ввезено из-за рубежа, а в стране выпущено 2,4 миллиона упаковок, что составляет более 99% от общего числа поставок.