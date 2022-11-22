Врач объяснила, как действовать в первый час после наступления гипертонического криза

Гипертонический криз — это внезапное интенсивное повышение артериального давления более чем на 40 мм рт. ст. от исходного, приводящее к серьёзному ухудшению самочувствия вплоть до опасных последствий в виде поражения сердца, мозга, печени и почек. О первых симптомах этого опасного для жизни и здоровья состояния читателям Лайфа рассказала врач-кардиолог, функциональный диагност "СМ-клиники" Наталия Золотарёва.

"Гипертонический криз можно заподозрить, если вы отмечаете у себя такие симптомы, как головная боль, тошнота, головокружение, бледность или гиперемия лица на фоне повышения давления. В такой ситуации важно успокоиться, лечь или сесть, принять успокаивающий препарат, можно положить таблетку каптоприла 25 мг под язык и опустить ноги и руки в горячую воду. При неэффективности этих мероприятий в течение одного часа нужно вызвать скорую", — перечислила врач.

Однако есть симптомы, которые на фоне высокого давления могут сигнализировать о серьёзных повреждениях в организме, требующих неотложной помощи врачей. В этом случае скорую нужно вызывать незамедлительно. Вот эти симптомы:

заторможенность или заглушённость;

нарушение или потеря сознания;

учащённое сердцебиение или одышка;

боли в области сердца или внезапная сильная боль в груди;

нарушение мочеиспускания;

нарушения зрения;

кровоизлияние в глаз;

перекосило лицо.