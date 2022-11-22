Врач объяснила, как действовать в первый час после наступления гипертонического криза
Кардиолог Золотарёва рассказала о симптомах гипертонического криза, которые требуют экстренной помощи врачей
Гипертонический криз — это внезапное интенсивное повышение артериального давления более чем на 40 мм рт. ст. от исходного, приводящее к серьёзному ухудшению самочувствия вплоть до опасных последствий в виде поражения сердца, мозга, печени и почек. О первых симптомах этого опасного для жизни и здоровья состояния читателям Лайфа рассказала врач-кардиолог, функциональный диагност "СМ-клиники" Наталия Золотарёва.
"Гипертонический криз можно заподозрить, если вы отмечаете у себя такие симптомы, как головная боль, тошнота, головокружение, бледность или гиперемия лица на фоне повышения давления. В такой ситуации важно успокоиться, лечь или сесть, принять успокаивающий препарат, можно положить таблетку каптоприла 25 мг под язык и опустить ноги и руки в горячую воду. При неэффективности этих мероприятий в течение одного часа нужно вызвать скорую", — перечислила врач.
Однако есть симптомы, которые на фоне высокого давления могут сигнализировать о серьёзных повреждениях в организме, требующих неотложной помощи врачей. В этом случае скорую нужно вызывать незамедлительно. Вот эти симптомы:
- заторможенность или заглушённость;
- нарушение или потеря сознания;
- учащённое сердцебиение или одышка;
- боли в области сердца или внезапная сильная боль в груди;
- нарушение мочеиспускания;
- нарушения зрения;
- кровоизлияние в глаз;
- перекосило лицо.
Ранее Лайф писал, что избавиться от гипертонии можно и без помощи лекарств, но для этого придётся изменить образ жизни и привычки. Подробнее о советах кардиолога гипертоникам читайте здесь.
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