Догузова поблагодарила коллег по Ростуризму, но не раскрыла будущее место работы

Зарина Догузова назвала сложным, но ярким и динамичным время, проведённое в должности руководителя ликвидируемого Ростуризма. Она поблагодарила коллег за работу в посте, опубликованном в телеграм-канале.

"Дорогие друзья, коллеги, туристы! Мой период работы в Ростуризме — это сложное, полное вызовов и нестандартных решений, но и яркое и динамичное время с полным погружением в работу 24/7. Я всегда буду вспоминать его с любовью", — написала Догузова.

Она назвала огромной честью руководство отраслью туризма в уникальной и многообразной России и отметила, что команда всегда работала с полной самоотдачей. На сегодняшний день заложен фундамент развития отрасли и задан темп. Догузова рассчитывает, что эта работа будет продолжена.

Экс-руководитель поблагодарила коллег, а также всех представителей отрасли, а отдельное спасибо сказала вице-премьеру Дмитрию Чернышенко и пожелала успехов Министерству экономического развития и его руководителю — Максиму Решетникову.

"Насчёт моих дальнейших планов могу сказать точно — как и прежде, буду стараться быть максимально полезной своей стране. Не прощаюсь и остаюсь на связи", — заключила Догузова.