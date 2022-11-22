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Регион
Опубликовано 22 ноября 2022, 08:42
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71-летняя пенсионерка из Хабаровска добилась отправки добровольцем в зону СВО

Пенсионерка из Хабаровска вслед за внуком отправилась добровольцем на фронт. Как сообщает телеграм-канал Amur Mash, для этого 71-летняя Наталья Богдановна прошла курсы помощи пострадавшим.

71-летняя пенсионерка отправилась добровольцем в зону СВО. Видео © Telegram-канал Amur Mash

"Сейчас предварительный, так сказать, маршрут — это Луганск, госпиталь медицины катастроф, санитаркой. В Донецк не пускают: сильно опасно. Решили, что я важнее там", — сказала пенсионерка.

Сейчас в зоне спецоперации находится внук Натальи Богдановны. Также, по её словам, вскоре туда отправится и сын. Попасть на фронт 71-летняя женщина хотела с сентября, однако в военкомате отказывали из-за возраста. Но в итоге всё получилось: ей разрешили отправиться на месяц с возможностью продления, а утром 22 ноября её забрал самолёт Ил-76.

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По словам женщины, с собой она взяла необходимое: одежду, витамины и книги, а также дальневосточную рыбу и письма от школьников для солдат.

Ранее актриса Яна Поплавская рассказала, что её старший сын Клим начал подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе, чтобы в дальнейшем отправиться в зону проведения специальной военной операции. Она также поблагодарила главу Чечни Рамзана Кадырова за подготовку добровольцев для СВО.

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Telegram-канал Amur Mash

Артур Лапсаков
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