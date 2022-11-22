В Москве задержали гендиректора и специалиста по пожарной безопасности сгоревшего склада

В Москве следователями по делу о пожаре в здании цветочного склада на станции Москва-Ленинградская задержан гендиректор и учредитель ООО "Ново Флоре" Антон Мачелюк, а также специалист по пожарной безопасности и охране труда Владимир Коновалов. Сообщается, что после допроса им предъявили обвинение.

"Следователями проведён их допрос, и предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц")", — сообщили в пресс-службе СК РФ.