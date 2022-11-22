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22 ноября, 08:35

В Москве задержали гендиректора и специалиста по пожарной безопасности сгоревшего склада

<p>Гендиректору и специалисту по пожарной безопасности сгоревшего склада предъявили обвинение. Фото © <a href="https://t.me/sledcom_press/4164" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram</a> / "Следком"</p>

Гендиректору и специалисту по пожарной безопасности сгоревшего склада предъявили обвинение. Фото © Telegram / "Следком"

В Москве следователями по делу о пожаре в здании цветочного склада на станции Москва-Ленинградская задержан гендиректор и учредитель ООО "Ново Флоре" Антон Мачелюк, а также специалист по пожарной безопасности и охране труда Владимир Коновалов. Сообщается, что после допроса им предъявили обвинение.

"Следователями проведён их допрос, и предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц")", сообщили в пресс-службе СК РФ.

Пожар на цветочном складе в Москве мог начаться из-за нарушений при сварочных работах

Пожар на цветочном складе в Москве мог начаться из-за нарушений при сварочных работах

Напомним, что возгорание на цветочном складе около Комсомольской площади в Москве произошло днём 20 ноября. Огонь охватил всё двухэтажное здание, начался мощный пожар. В здании прозвучало несколько взрывов, обрушилась кровля на 500 квадратах. Жертвами происшествия стали семь человек.

Матвей Шандрыголов
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