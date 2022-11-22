Врач раскрыла, нужно ли заставлять себя завтракать и при чём здесь "углеводное похмелье"

Из-за пристрастия к кофе, плотного ужина или стресса вы можете не хотеть завтракать, однако у привычки пропускать первый приём пищи есть негативные последствия. О том, стоит ли заставлять себя есть по утрам, Лайфу рассказала диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова.

Прежде всего эксперт перечислила причины, почему по утрам может пропасть аппетит. 1. Плотный ужин накануне. Мансурова называет это "углеводным похмельем". Врач объяснила, что, если с вечера в организм поступает много еды, к утру он попросту не успевает проголодаться и как раз вечером он снова станет требовать плотный ужин. Так формируется вредоносная привычка много есть на ночь. Диетолог советует вечером, во-первых, есть более лёгкую пищу: исключить мясо и добавить рыбу на пару, салаты, а во-вторых, уменьшить порцию. Тогда утром вы будете просыпаться с лёгким чувством голода.

2. Много кофе. Если вы пьёте этот напиток утром, днём и вечером, то вам обеспечен избыток кофеина. Ирина Мансурова предупреждает, что он воздействует на нервную систему человека достаточно интересно: изначально он её возбуждает, а потом начинает тормозить и в том числе "притормаживает" чувство голода. В результате возникает сбой в работе ЖКТ. Врач рекомендует пить не более двух чашек кофе в день и только в первой половине дня.

3. Стрессы. Также отсутствие аппетита по утрам могут провоцировать стрессы, поспешные сборы на работу и некоторые индивидуальные особенности организма.

"Большинство названных выше причин можно устранить без особых усилий. Но прежде я рекомендую обратиться к врачу и пройти обследование, чтобы выявить источник нарушений", — советует диетолог.

Она также перечислила, чем опасно отсутствие завтрака. Прежде всего, ваш желудок переваривает сам себя. Не имеет значения, поел человек или нет, желудок в любом случае будет вырабатывать соляную кислоту, а за время ночного сна её скапливается немало. И если еда утром не поступает, кислота начинает воздействовать на слизистую оболочку. В итоге резь, изжога, боли и другие неприятные ощущения могут появиться даже у людей, не страдающих повышенной кислотностью.

Также застаивается желчь. Желчный пузырь сокращается только в том случае, если в желудок попадает пища. Он начинает выделять в кишечник желчь, способствующую перевариванию жиров и усвоению жирорастворимых витаминов. Если желудок бездействует, желчь остаётся в пузыре, становится более густой и прессуется в камни.

Отсутствие завтрака нередко становится причиной набора лишнего веса, ведь научно доказано, что незавтракающие люди потребляют в течение дня большее количество калорий.

"Не просто так мы, нутрициологи, диетологи, именуем завтрак краеугольным камнем суточного рациона. Те, кто завтракает, интуитивно стремятся есть пищу, в которой содержится меньше жира. А те, кто завтрак пропускает, наоборот, восполняют недополученное, насыщая себя высококалорийной и жирной едой. В итоге им гораздо труднее перебороть соблазн плотно поесть перед отходом ко сну, что тоже провоцирует ожирение", — предупреждает Мансурова.

Поэтому совет диетолога прост: завтракайте через "не могу", даже если совсем не хочется. Чтобы не напрягать организм, нужно постепенно вводить в утренний рацион немного еды. Начать можно с небольших порций омлета, кусочка сыра с цельнозерновым хлебом, нарезки из индейки или лосося, пары ложек каши. Самое важное — продержаться первые две-три недели. По словам врача, затем организм запомнит режим питания и станет легче.