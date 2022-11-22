Психолог перечислила случаи, когда следует обратиться за помощью к специалисту

Тяжёлые переживания, навязчивые мысли и нарушение сна сигнализируют о необходимости обратиться за помощью к психологу. Об этом RT рассказала психолог, коуч, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Татьяна Петухова. Среди других симптомов она назвала плохой аппетит, апатию, чувство вины, стыда, страхи, панические атаки, ощущение беспомощности и чрезмерное беспокойство о внешнем виде.

"Перекладывание ответственности с себя на других, сложности в принятии решений, избегание конкретной ситуации, неспособность построить отношения с окружающими, частое желание сменить обстановку", — добавила эксперт.

Также важно внимательно относиться к своему эмоциональному состоянию. По словам психолога, если человек начинает часто плакать или у него появились перепады настроения, головокружение, отсутствуют смыслы, цели, энергия или он просто чувствует себя плохо, то это тоже сигнализирует о накопившихся проблемах.

При этом в зоне риска находятся впечатлительные и мнительные люди, пережившие недавно непростые и стрессовые ситуации. Таким, по словам Петуховой, особенно важно обращать внимание на несвойственные симптомы и здоровье в целом.