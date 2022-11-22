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22 ноября, 09:13

В Петербурге состоится премьера балета, посвящённого Седьмой симфонии Шостаковича

<p>В Петербурге состоится премьера балета, посвящённого Седьмой симфонии Шостаковича. Обложка © <a href="https://spbdnevnik.ru/news/2022-11-22/v-peterburge-pokazhut-balet-posvyaschennyy-sedmoy-simfonii-shostakovicha" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Газета "Петербургский дневник"</a> / "Центр поддержки социально-культурных инициатив"</p>

В Петербурге состоится премьера балета, посвящённого Седьмой симфонии Шостаковича. Обложка © Газета "Петербургский дневник" / "Центр поддержки социально-культурных инициатив"

В Санкт-Петербурге 12 декабря, в Дни Эрмитажа, в атриуме Главного штаба состоится премьера балета "7-ФОНИЯ", который посвящён 80-летию создания Ленинградской симфонии Дмитрия Шостаковича. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник" со ссылкой на "Центр поддержки социально-культурных инициатив", который совместно с Правительством Северной столицы и организует мероприятие.

Как отмечают организаторы, дата премьеры выбрана не случайно, ведь именно в эти дни в декабре 1941 года композитор завершил написание произведения, находясь при этом в Куйбышеве (современная Самара). А исполнение симфонии в 1942 году в блокадном Ленинграде вошло в мировую историю и стало уникальным явлением в культуре, а также важнейшим социально-политическим событием.

"Культовое музыкальное произведение стало своего рода символом борьбы за жизнь в осаждённом городе. Триумфальное шествие гимна мира и добра в 1942 году началось с Куйбышева и прошло в Москве, Ташкенте, Новосибирске, Лондоне, Нью-Йорке", — уточнили организаторы.

Балетный спектакль оставляет за собой главные темы первоначального сюжета — мира и любви, ужаса войны, силы духа и славы Победы. В постановке примут участие народные и заслуженные артисты РФ, лауреаты и дипломанты международных конкурсов, звёзды мирового балета Юлия Махалина, Фарух Рузиматов, примы, премьеры и солисты Мариинского и Михайловского театров Ирина Перрен, Марат Шемиунов, Александра Иосифиди. Также выступит Симфонический оркестр Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова под управлением художественного руководителя и дирижёра, заслуженного артиста России Алексея Васильева. Хореограф-постановщик — премьер Михайловского театра Марат Шемиунов.

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Варвара Романова
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