Врач перечислил случаи, когда головная боль может быть опасной для жизни

Головная боль может возникать при недосыпании, метеозависимости и, например, воздействии внешних факторов. Однако иногда она способна сигнализировать о серьёзных проблемах со здоровьем, которые могут грозить даже смертью. О таких Лайфу рассказал доктор медицинских наук, врач-невролог Виктор Шахнович.

По его словам, причиной этого могут быть инсульт, транзиторная ишемическая атака (мини-инсульт), а также высокое внутричерепное давление.

Невролог Виктор Шахнович. Фото предоставлено Лайфу

"Повышение внутричерепного давления есть результат нарушения тонкого баланса между производством ликвора (спинномозговой жидкости) и его оттоком. Причин для повышения ВЧД может быть много: травмы, опухоли, инфекционные заболевания, гидроцефалия, кислородное голодание, внутримозговые кровоизлияния, сужение просвета сосудов, питающих головной мозг, кисты, аневризмы и т.д.", — объяснил врач.

Также причинами повышенного ВЧД могут быть состояние шейного отдела позвоночника, сонных и позвоночных артерий. Последние — дороги жизни головного мозга, по которым идёт его основное питание. С возрастом сонные артерии начинают страдать от атеросклеротических бляшек, а позвоночные — от нестабильности шейных позвонков.

Одним из основных признаков повышенного ВЧД Шахнович назвал распирающую головную боль, отдающую в глаза. Также могут проявляться головокружение, слабость, тошнота и снижение артериального давления. При этом из-за отёка зрительного нерва может страдать острота зрения. По словам специалиста, при обнаружении у себя какого-либо из этих симптомов нужно срочно обратиться к врачу.