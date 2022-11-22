Матиас Норманн не сыграет за "Динамо" в двух ближайших матчах Кубка России

Полузащитник "Динамо" Матиас Норманн не сыграет за клуб в двух ближайших матчах Кубка России по футболу. Об этом в беседе с изданием "Спорт-Экспресс" заявил представитель пресс-службы ФК.

"Сможет ли Норманн сыграть за "Динамо" до конца года? Нет, он пропустит оставшиеся два матча кубка", — отметил он.