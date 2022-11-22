Матиас Норманн не сыграет за "Динамо" в двух ближайших матчах Кубка России
Полузащитник "Динамо" Матиас Норманн не сыграет за клуб в двух ближайших матчах Кубка России по футболу. Об этом в беседе с изданием "Спорт-Экспресс" заявил представитель пресс-службы ФК.
"Сможет ли Норманн сыграть за "Динамо" до конца года? Нет, он пропустит оставшиеся два матча кубка", — отметил он.
Напомним, что 26-летний футболист не появлялся на поле с 8 октября, после того как травмировал плечо в выездной игре 12-го тура РПЛ против ЦСКА. При этом чуть больше недели назад в пресс-службе "Динамо" заявили, что Норманн завершает этап восстановления.
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ТАСС / Сергей Савостьянов