Аргентина стартовала на ЧМ-2022 с сенсационного поражения от Саудовской Аравии

Сборная Аргентины сенсационно проиграла Саудовской Аравии в первом матче группового этапа чемпионата мира в Катаре. Встреча проходила в Лусаиле и завершилась со счётом 1:2.

В первом тайме с пенальти счёт открыл Лионель Месси. Стоит отметить, что в первой половине аргентинцы забили четыре мяча, однако три из них были отменены. В дебюте второго тайма Салех аль-Шехри уравнял шансы, а спустя пять минут Салем аль-Давсари вывел саудитов вперёд.

Месси вышел на поле в стартовом составе, и для него этот матч стал 21-м на мировых чемпионатах в составе национальной команды. Таким образом, он повторил достижение Диего Марадоны, установленное в 1986 году. Рекордсменом по этому показателю является немец Лотар Маттеус (25 игр).

Помимо Аргентины и Саудовской Аравии в группе С — Польша и Мексика, которые начнут свой матч в 19:00 мск.