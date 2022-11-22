Строительство стадиона "СКА Арена" в Петербурге завершено почти на 90%

Строительство нового ледового стадиона "СКА Арена" в Северной столице завершено на 87,5%. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".

"Сейчас продолжается монтаж верхних блоков архитектурного фасада. Всего смонтировано 4400 тонн металлоконструкций. Полностью завершено остекление здания: общая площадь всего остекления — 22 500 квадратных метров. Алюминиевое покрытие купола кровли смонтировано на 60 процентов", — отметили в компании "СКА Арена".

Известно, что внутри здания строители продолжают устанавливать перегородки. При этом в общей сложности рабочим нужно будет покрасить 180 тысяч квадратных метров стен и 60 тысяч квадратных метров плитки. А в районе VIP-лож завершено остекление, его общая площадь — 2400 квадратных метров.

Кроме того, в комплексе смонтировано 35 лифтов и 14 эскалаторов. А в технологических помещениях на седьмом этаже закончен монтаж хладоцентра, сейчас системы готовят к испытаниям. Также выполнены сборка и установка всех семи трансформаторов.

Всё это сопровождается высадкой деревьев на территории парка. По словам представителя компании, уже завершён конструктив площадки скейт-парка, сейчас образуется ландшафт фестивальной зоны и продолжается раскладка газонов, а также мощение дорожек.

Стоит отметить, что на данном объекте планируется проводить соревнования более чем по 20 видам спорта, площадка сможет принимать более 100 мероприятий. Также здесь будут тренироваться спортсмены, в том числе с ограниченными возможностями. Общая площадь парка "СКА Арены" составляет 12 гектаров, эту территорию намерены поделить на четыре зоны: спортивную, фестивальную, прогулочную и семейную.