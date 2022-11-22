Эрдоган не исключил проведение трансграничной наземной операции

Анкара может в ближайшее время провести трансграничную наземную операцию. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В ходе церемонии открытия плотины в провинции Артвин лидер страны уточнил, что Анкара знает имена, места и профиль террористов, а также кто их укрывает, вооружает и вдохновляет.

"Даст бог, в ближайшее время мы уничтожим корни террористов нашими танками и артиллерией", — сказал Эрдоган в ходе трансляции, которую вёл телеканал TPT.