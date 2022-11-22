Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 ноября, 12:39

Эрдоган не исключил проведение трансграничной наземной операции

Анкара может в ближайшее время провести трансграничную наземную операцию. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В ходе церемонии открытия плотины в провинции Артвин лидер страны уточнил, что Анкара знает имена, места и профиль террористов, а также кто их укрывает, вооружает и вдохновляет.

"Даст бог, в ближайшее время мы уничтожим корни террористов нашими танками и артиллерией", — сказал Эрдоган в ходе трансляции, которую вёл телеканал TPT.

Россия призвала Турцию к "определённой сдержанности" в Сирии

Россия призвала Турцию к "определённой сдержанности" в Сирии

Напомним, в последние дни Турция наносила удары по северу Сирии и северу Ирака, называя это воздушной операцией против Рабочей партии Курдистана (РПК). По словам министра национальной обороны Турции Хулуси Акара, за два дня были нейтрализованы 184 террориста.

Обложка ©

Сайт президента Турции

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров