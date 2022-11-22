Эрдоган не исключил проведение трансграничной наземной операции
Анкара может в ближайшее время провести трансграничную наземную операцию. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
В ходе церемонии открытия плотины в провинции Артвин лидер страны уточнил, что Анкара знает имена, места и профиль террористов, а также кто их укрывает, вооружает и вдохновляет.
"Даст бог, в ближайшее время мы уничтожим корни террористов нашими танками и артиллерией", — сказал Эрдоган в ходе трансляции, которую вёл телеканал TPT.
Напомним, в последние дни Турция наносила удары по северу Сирии и северу Ирака, называя это воздушной операцией против Рабочей партии Курдистана (РПК). По словам министра национальной обороны Турции Хулуси Акара, за два дня были нейтрализованы 184 террориста.
Сайт президента Турции