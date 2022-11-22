"Манеж" превратится в "Дом молодёжи" с 5 по 22 декабря

С 5 по 22 декабря столичный центральный выставочный зал "Манеж" станет "Домом молодёжи", так как в это время на площадке проекты Росмолодёжи будут подводить итоги года. Об этом в телеграм-канале сообщила руководитель федерального агентства Ксения Разуваева.

"Именно там мы подведём итоги года — насыщенного, сложного, года новых вызовов и новых возможностей. Международный форум участников #МЫВМЕСТЕ, Национальная премия "Патриот", Всероссийский студенческий форум "Твой Ход", Первый съезд Российского движения детей и молодёжи, премия "Время молодых", итоги конкурса на присвоение статуса Молодёжной столицы России — далеко не полный список, что ждёт нас с вами", — написала она.

Глава Росмолодёжи добавила, что мероприятия объединяют в себе не только образовательные и дискуссионные площадки, но и пространства созидательных действий "здесь и сейчас". Разуваева рассказала, что в "Доме молодёжи" неравнодушные смогут, в частности, сдать кровь, собрать гуманитарную помощь для участников спецоперации, поздравить семьи военных с наступающим Новым годом. Причём одно из помещений займёт выставка "Без границ. Художники Донбасса", где можно будет увидеть работы молодых творцов, посвящённые героям СВО.

Стоит отметить, что для тех, кто не сможет присутствовать на мероприятиях очно, на сайте проекта будет организована прямая трансляция, в том числе сопровождающаяся репортажами, лекциями, а также интервью.