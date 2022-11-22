Пострадавшую при обстреле Шебекина девочку перевели в обычную палату
Мать пострадавшей при обстреле ВСУ девочки из Шебекина сообщила, что дочь идёт на поправку
Пострадавшая при обстреле Шебекина 15-летняя девочка переведена из реанимации в обычную палату. Как Лайфу рассказала мать Лизы, её дочь идёт на поправку.
"Ещё предстоит много всего. Но она в сознании. Ей тяжело морально и физически. Очень тяжело", — сказала мать пострадавшего подростка.
Напомним, девочка пострадала при обстреле Шебекина 17 ноября. Снаряды попали в частный жилой дом. Известно, что украинские войска выполнили удар из реактивной системы залпового огня "Град".
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