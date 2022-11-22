Пострадавшую при обстреле Шебекина девочку перевели в обычную палату

Пострадавшая при обстреле Шебекина 15-летняя девочка переведена из реанимации в обычную палату. Как Лайфу рассказала мать Лизы, её дочь идёт на поправку.

"Ещё предстоит много всего. Но она в сознании. Ей тяжело морально и физически. Очень тяжело", — сказала мать пострадавшего подростка.