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22 ноября, 12:26

Пострадавшую при обстреле Шебекина девочку перевели в обычную палату

Мать пострадавшей при обстреле ВСУ девочки из Шебекина сообщила, что дочь идёт на поправку

Пострадавшая при обстреле Шебекина 15-летняя девочка переведена из реанимации в обычную палату. Как Лайфу рассказала мать Лизы, её дочь идёт на поправку.

"Ещё предстоит много всего. Но она в сознании. Ей тяжело морально и физически. Очень тяжело", — сказала мать пострадавшего подростка.

ВСУ обстреляли госпиталь ветеранов в Шебекине, погибла мирная жительница

ВСУ обстреляли госпиталь ветеранов в Шебекине, погибла мирная жительница

Напомним, девочка пострадала при обстреле Шебекина 17 ноября. Снаряды попали в частный жилой дом. Известно, что украинские войска выполнили удар из реактивной системы залпового огня "Град".

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Кадр видео SHOT

Артур Лапсаков

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