Супружеская пара подорвалась на боеприпасе в Белгородской области
Два человека — муж и жена — погибли, подорвавшись на боеприпасе в селе Староселье в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"Супружеская пара подорвалась на боеприпасе неустановленного образца. Все необходимые следственные мероприятия проводятся, в том числе чтобы разобраться, как данная семья оказалась в селе", — написал губернатор в телеграм-канале, напомнив, что с 27 октября на территории этого муниципалитета был введён режим ЧС.
Гладков призвал граждан ради их же безопасности без согласования с властями не приезжать в посёлки, где введён режим ЧС.
А ранее сегодня украинские военные обстреляли госпиталь ветеранов в Шебекине Белгородской области, в результате погибла мирная жительница: её отбросило взрывной волной. При этом в самом госпитале никто не пострадал, хотя снарядами и посекло фасад, выбило несколько окон.
ТАСС / Николай Тришин