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22 ноября, 12:36

Супружеская пара подорвалась на боеприпасе в Белгородской области

Два человека — муж и жена — погибли, подорвавшись на боеприпасе в селе Староселье в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Супружеская пара подорвалась на боеприпасе неустановленного образца. Все необходимые следственные мероприятия проводятся, в том числе чтобы разобраться, как данная семья оказалась в селе", написал губернатор в телеграм-канале, напомнив, что с 27 октября на территории этого муниципалитета был введён режим ЧС.

Гладков призвал граждан ради их же безопасности без согласования с властями не приезжать в посёлки, где введён режим ЧС.

Пострадавшую при обстреле Шебекина девочку перевели в обычную палату

Пострадавшую при обстреле Шебекина девочку перевели в обычную палату

А ранее сегодня украинские военные обстреляли госпиталь ветеранов в Шебекине Белгородской области, в результате погибла мирная жительница: её отбросило взрывной волной. При этом в самом госпитале никто не пострадал, хотя снарядами и посекло фасад, выбило несколько окон.

Обложка ©

ТАСС / Николай Тришин

Александра Вишнякова

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