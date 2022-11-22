Супружеская пара подорвалась на боеприпасе в Белгородской области

Два человека — муж и жена — погибли, подорвавшись на боеприпасе в селе Староселье в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Супружеская пара подорвалась на боеприпасе неустановленного образца. Все необходимые следственные мероприятия проводятся, в том числе чтобы разобраться, как данная семья оказалась в селе", — написал губернатор в телеграм-канале, напомнив, что с 27 октября на территории этого муниципалитета был введён режим ЧС.

Гладков призвал граждан ради их же безопасности без согласования с властями не приезжать в посёлки, где введён режим ЧС.