Сугробы в Москве "сдулись" почти вдвое из-за прошедшего ливня

В результате дождя, который накрыл столицу за последние сутки, высота сугробов снизилась почти вдвое. Как написал в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, значительный снежный покров вновь появится уже к середине этой недели.

Синоптик рассказал, что ещё вчера утром на главной метеостанции ВДНХ высота сугробов была 20 сантиметров. Сегодня эти показатели составили 12 сантиметров, на Балчуге — 13 сантиметров, в Тушине — 15 сантиметров. По его словам, в ближайшие сутки снег продолжит проседать и его слой уменьшится до семи сантиметров.

"К середине недели вернутся лёгкие морозы, вновь пойдут обильные снегопады, благодаря чему снежный покров начнёт стремительно восстанавливаться. В среду высота снежного покрова составит 15–18 см, а к выходным в Москве вновь образуются 20-сантиметровые сугробы", — сообщил Тишковец.