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12 декабря, 06:39

Москвичи делятся видео с последствиями тропического ливня в столице

Москву накрыл тропический ливень

После сильных снегопадов Москву накрыл тропический дождь — дороги размыло, асфальт практически не видно, а сугробы осели и уменьшились в несколько раз. Кадрами в соцсетях делятся шокированные москвичи и автовладельцы, чьё утро началось не с чашечки кофе.

"То ли конец света, то ли начало потопа. Москва. Утро. Декабрь 2022-го. До Нового года осталось 20 дней", — шутят жители на своих страницах.

Последствия тропического дождя в Москве. Видео © Telegram / ЯП-События / ЧЕРТАНОВО / VK / Топ ВАО г. Москвы / ЧП Дмитров

В связи с непогодой Департамент транспорта Москвы уже выпустил предупреждение для столичных автомобилистов. Водителей попросили быть предельно внимательными за рулём: соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких манёвров.

"По прогнозам синоптиков, в течение дня будет идти дождь со снегом. Перепады температуры негативно влияют на условия движения. Просим водителей быть внимательнее за рулём", — говорится в сообщении Дептранса.

Москвичам в понедельник пообещали рекордные осадки

Москвичам в понедельник пообещали рекордные осадки

Ранее специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупреждал, что в Москве ожидаются обильные осадки. По прогнозам синоптика, выпадет до 40–60% всей месячной нормы декабря и установится абсолютный суточный рекорд остатков за всю метеоисторию последнего месяца года в Москве. Как подчеркнул Тишковец, прошлый максимум был отмечен в 1981 году, когда выпало 23 миллиметра осадков.

Обложка ©

VK / ЧП Дмитров

Николь Вербер

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