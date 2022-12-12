Москвичи делятся видео с последствиями тропического ливня в столице

После сильных снегопадов Москву накрыл тропический дождь — дороги размыло, асфальт практически не видно, а сугробы осели и уменьшились в несколько раз. Кадрами в соцсетях делятся шокированные москвичи и автовладельцы, чьё утро началось не с чашечки кофе.

"То ли конец света, то ли начало потопа. Москва. Утро. Декабрь 2022-го. До Нового года осталось 20 дней", — шутят жители на своих страницах.

В связи с непогодой Департамент транспорта Москвы уже выпустил предупреждение для столичных автомобилистов. Водителей попросили быть предельно внимательными за рулём: соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких манёвров.

"По прогнозам синоптиков, в течение дня будет идти дождь со снегом. Перепады температуры негативно влияют на условия движения. Просим водителей быть внимательнее за рулём", — говорится в сообщении Дептранса.