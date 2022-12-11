Москвичам в понедельник пообещали рекордные осадки
Вильфанд предупредил о рекордных осадках в Москве 12 декабря за последние 62 года
В понедельник, 12 декабря, в Москве может быть установлен новый рекорд по количеству осадков. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.
"В понедельник с большой вероятностью рекорд по количеству осадков будет побит. В 1960 году 12 декабря выпало 12,5 миллиметра осадков", — сказал он.
А завтра будет очень большая фаза дождя. Так, в разных столичных районах может выпасть от 11 до 15 миллиметров осадков.
Ранее синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал в Москве тропический дождь и рекорд по осадкам. По его словам, 12 декабря прольётся до 33 миллиметров.
ТАСС / Антон Новодережкин