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11 декабря, 14:34

Москвичам в понедельник пообещали рекордные осадки

Вильфанд предупредил о рекордных осадках в Москве 12 декабря за последние 62 года

В понедельник, 12 декабря, в Москве может быть установлен новый рекорд по количеству осадков. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

"В понедельник с большой вероятностью рекорд по количеству осадков будет побит. В 1960 году 12 декабря выпало 12,5 миллиметра осадков", — сказал он.

А завтра будет очень большая фаза дождя. Так, в разных столичных районах может выпасть от 11 до 15 миллиметров осадков.

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Ранее синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал в Москве тропический дождь и рекорд по осадкам. По его словам, 12 декабря прольётся до 33 миллиметров.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Светлана Оперук

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