Москвичам в понедельник пообещали рекордные осадки

В понедельник, 12 декабря, в Москве может быть установлен новый рекорд по количеству осадков. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

"В понедельник с большой вероятностью рекорд по количеству осадков будет побит. В 1960 году 12 декабря выпало 12,5 миллиметра осадков", — сказал он.

А завтра будет очень большая фаза дождя. Так, в разных столичных районах может выпасть от 11 до 15 миллиметров осадков.