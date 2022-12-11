В Москве и области объявили жёлтый уровень погодной опасности из-за снега и гололедицы

В Москве и области объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за большого количества выпавшего снега и возникшей гололедицы. Это следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.

Городские службы ликвидируют последствия снегопада. Видео © Telegram / Городское хозяйство Москвы

Так, в столице предупреждение из-за снега будет действовать с 19:00 11 декабря до 07:00 12 декабря, а в Подмосковье — с 17:00 11 декабря до 09:00 12 декабря. В отношении гололедицы сообщение распространяется в Москве и области до 11:00 13 декабря.