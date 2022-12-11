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11 декабря, 10:58

В Москве и области объявили жёлтый уровень погодной опасности из-за снега и гололедицы

В Москве и области объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за большого количества выпавшего снега и возникшей гололедицы. Это следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.

Городские службы ликвидируют последствия снегопада. Видео © Telegram / Городское хозяйство Москвы

Так, в столице предупреждение из-за снега будет действовать с 19:00 11 декабря до 07:00 12 декабря, а в Подмосковье — с 17:00 11 декабря до 09:00 12 декабря. В отношении гололедицы сообщение распространяется в Москве и области до 11:00 13 декабря.

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Ранее сообщалось, что утром 11 декабря в аэропортах Москвы почти 60 рейсов задержали и шесть отменили из-за снегопада. Лидером по этому показателю оказался аэропорт Домодедово, где из-за погодных условий вылетят позже запланированного 40 самолётов.


Обложка ©

ТАСС / Антон Новодережкин

Наталья Исакова

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