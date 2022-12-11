Четверть месячной нормы осадков выпала в Москве менее чем за сутки

Городские службы в Москве продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за снегопада, который обрушился на столицу накануне. Меньше чем за сутки в городе выпала четверть месячной нормы осадков, сообщил заместитель мэра столицы Пётр Бирюков.

Кадры заснеженной Москвы. Видео © Telegram / "Новости Москвы"

"Прирост снега составил до 14 сантиметров. Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. В уборке задействовано необходимое количество техники и работников коммунальных служб", — приводятся его слова в телеграм-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

Бирюков рассказал, что в течение светового дня в столице коммунальщики будут очищать главные транспортные магистрали, тротуары и другие пешеходные зоны. Также для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь на МКАД и в ТиНАО, организовано круглосуточное дежурство тягачей. В заключение заместитель столичного градоначальника рекомендовал горожанам быть предельно внимательными на тротуарах и дорогах, по возможности необходимо перенести поездки на автомобилях.