Четверть месячной нормы осадков выпала в Москве менее чем за сутки
Кадры заснеженной Москвы. Обложка © Telegram / "Моя Москва"
Городские службы в Москве продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за снегопада, который обрушился на столицу накануне. Меньше чем за сутки в городе выпала четверть месячной нормы осадков, сообщил заместитель мэра столицы Пётр Бирюков.
Кадры заснеженной Москвы. Видео © Telegram / "Новости Москвы"
"Прирост снега составил до 14 сантиметров. Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. В уборке задействовано необходимое количество техники и работников коммунальных служб", — приводятся его слова в телеграм-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.
Бирюков рассказал, что в течение светового дня в столице коммунальщики будут очищать главные транспортные магистрали, тротуары и другие пешеходные зоны. Также для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь на МКАД и в ТиНАО, организовано круглосуточное дежурство тягачей. В заключение заместитель столичного градоначальника рекомендовал горожанам быть предельно внимательными на тротуарах и дорогах, по возможности необходимо перенести поездки на автомобилях.
Ранее сообщалось, что утром 11 декабря в аэропортах Москвы почти 60 рейсов задержали и шесть отменили из-за снегопада. Лидером по этому показателю оказался аэропорт Домодедово, где из-за погодных условий вылетят позже запланированного 40 самолётов.