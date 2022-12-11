Германия пообещала Украине дополнительное вооружение
Посол Украины в ФРГ Макеев: Германия пообещала новые поставки вооружения
Власти Германии пообещали Киеву поставить дополнительное вооружение. Об этом заявил украинский посол в Берлине Алексей Макеев в интервью газете Welt am Sonntag.
"В ходе прямого диалога нам пообещали больше оружия и дополнительные боеприпасы. О том, какие именно, будет объявлено совместно в надлежащий момент", — сказал он.
Посол подчеркнул, что Украине нужны системы ПВО и гаубицы. Вместе с тем Киев продолжает вести переговоры о поставках танков Leopard 2, которые Берлин отказывался отправлять.
Ранее британский премьер Риши Сунак заверил украинского президента Владимира Зеленского в дальнейших поставках зенитных установок и ракет ПВО. В ходе телефонного разговора они также обсудили удары ВС РФ по инфраструктуре Незалежной.
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