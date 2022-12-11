Германия пообещала Украине дополнительное вооружение

Власти Германии пообещали Киеву поставить дополнительное вооружение. Об этом заявил украинский посол в Берлине Алексей Макеев в интервью газете Welt am Sonntag.

"В ходе прямого диалога нам пообещали больше оружия и дополнительные боеприпасы. О том, какие именно, будет объявлено совместно в надлежащий момент", — сказал он.

Посол подчеркнул, что Украине нужны системы ПВО и гаубицы. Вместе с тем Киев продолжает вести переговоры о поставках танков Leopard 2, которые Берлин отказывался отправлять.