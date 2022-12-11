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11 декабря, 10:25

Германия пообещала Украине дополнительное вооружение

Посол Украины в ФРГ Макеев: Германия пообещала новые поставки вооружения

Власти Германии пообещали Киеву поставить дополнительное вооружение. Об этом заявил украинский посол в Берлине Алексей Макеев в интервью газете Welt am Sonntag.

"В ходе прямого диалога нам пообещали больше оружия и дополнительные боеприпасы. О том, какие именно, будет объявлено совместно в надлежащий момент", — сказал он.

Посол подчеркнул, что Украине нужны системы ПВО и гаубицы. Вместе с тем Киев продолжает вести переговоры о поставках танков Leopard 2, которые Берлин отказывался отправлять.

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Ранее британский премьер Риши Сунак заверил украинского президента Владимира Зеленского в дальнейших поставках зенитных установок и ракет ПВО. В ходе телефонного разговора они также обсудили удары ВС РФ по инфраструктуре Незалежной.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук

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