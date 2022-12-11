Французский политик назвал безумием отправку оружия Украине
Политик Филиппо назвал безумием поставки оружия Украине в ущерб Франции
Отправка Францией оружия Украине в ущерб своим запасам вооружения, уже значительно истощённым, — это безумие. Такую оценку дал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, комментируя статью в газете L'Opinion.
Издание обнародовало отчёт аналитического центра Французского института международных отношений. Там пришли к выводу, что снижение темпов поставок оружия Украине объясняется сокращением запасов самой Франции.
"Давайте остановим это полное безумие!" — написал Филиппо.
Как рассказывал Лайф, также Филиппо заявлял, что США на украинском конфликте разбогатеют, а вот для Европы поддержка Киева обернётся "суицидом".
Пресс-служба Минобороны РФ