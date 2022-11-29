Во Франции сочли "суицидом" позицию Европы по Украине
Французский политик Филиппо: ЕС заплатит триллионы евро за поддержку Украины
США на украинском конфликте разбогатеют, а вот для Европы поддержка Киева обернётся "суицидом". Об этом заявил лидер французского движения "Патриоты" и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо.
"Наша суицидальная реакция на украинский кризис приведёт к массовому переводу триллионов евро из стран ЕС в США!" — подчеркнул Филиппо в Twitter.
На самом деле Вашингтон, по мнению политика, пролоббировал американские интересы среди европейских лидеров и сделал их "активными соучастниками этой бойни". Бывший парламентарий призвал европейское сообщество проснуться.
Как ранее писал Лайф, в Германии объяснили, как США готовили Украину к конфликту с Россией. Вашингтон активно подпитывает эскалацию после Евромайдана 2014 года, заявил бывший председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Оскар Лафонтен.
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