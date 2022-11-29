США на украинском конфликте разбогатеют, а вот для Европы поддержка Киева обернётся "суицидом". Об этом заявил лидер французского движения "Патриоты" и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо.

"Наша суицидальная реакция на украинский кризис приведёт к массовому переводу триллионов евро из стран ЕС в США!" — подчеркнул Филиппо в Twitter.

На самом деле Вашингтон, по мнению политика, пролоббировал американские интересы среди европейских лидеров и сделал их "активными соучастниками этой бойни". Бывший парламентарий призвал европейское сообщество проснуться.