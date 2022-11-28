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28 ноября, 20:59

В Пентагоне заявили о важности диалога с Россией по безопасности

Власти США считают обнадёживающим тот факт, что в октябре стали возможны переговоры между главами Пентагона Ллойдом Остином и Минобороны РФ Сергеем Шойгу, а также председателем Объединённого комитета начальников штабов ВС США Марком Милли и главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Об этом заявили ТАСС в Пентагоне.

"Мы считаем обнадёживающими недавние телефонные разговоры представителей руководства Пентагона с российскими коллегами и считаем продолжение диалога крайне важным", — сказали в американском военном ведомстве.

Там добавили, что у США несколько каналов связи с Россией для обсуждения критически важных вопросов безопасности во время каких-либо чрезвычайных обстоятельств. Цель их создания — не допустить просчётов, военных инцидентов и эскалации.

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Это стало комментарием Пентагона к информации агентства Reuters о том, что США с февраля этого года один раз задействовали так называемую линию деконфликтинга с Россией по Украине.

Ранее Лайф рассказывал, что глава Пентагона Ллойд Остин назвал впечатляющим российское вооружение и заметил, что Украину в этой связи ждёт "суровая зима".

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Wikipedia / David B. Gleason

Андрей Григорьев

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