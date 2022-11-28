"Стена упала, пола нет": СКР займётся историей с передачей ветерану ВОВ полуразрушенной квартиры

Следственный комитет РФ изучит сообщения о том, что в Башкирии администрация города Туймазы предложила 95-летней ветерану ВОВ проживать в квартире с обрушившейся стеной. Жалобу на эту ситуацию внучка пенсионерки изложила в соцсетях, приложив к комментарию видео-экскурсию по якобы предлагаемому властями жилью.

Бабушку-ветерану ВОВ в Башкирии переселили из ветхого жилья в развалившееся новое. Видео © VK / Людмила Сидорчук

"Стена упала, собственно говоря, а там уже — соседняя квартира", — рассказывает за кадром автор видеоролика, размещённого в VK.

На видео можно увидеть жильё с разрушенной стеной между квартирами. В комнатах нет радиаторов отопления, в туалете — унитаза. Как рассказывает внучка, бабушке 95 лет, она ветеран Великой Отечественной войны, ветеран Труда, ребёнок войны и инвалид III группы. Квартиру ей выдали в рамках расселения из ветхого и аварийного жилья в центре Туймазы.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку по этому сообщению. Изучить доводы, озвученные в публикациях, предстоит и.о. руководителя СУ СК РФ по Республике Башкортостан Ильясу Масаллимову. После, по поручению главы федерального ведомства, будет принято решение.