"Не будем никого спрашивать": Эрдоган выступил с резким заявлением о военной операции в Сирии

Власти Турции готовы оказывать противодействие в Ираке и Сирии Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической. Об этом заявил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая после заседания правительства. Его речь показал телеканал TRT.

Эрдоган подчеркнул, что Турция не станет спрашивать разрешение на защиту своей территории от террористических вылазок. Так он прокомментировал планы страны провести наземную операцию на севере Сирии, чтобы создать там 30-километровую зону безопасности.

"Турция не будет ни у кого спрашивать разрешение на защиту своей территории и отражение внешних угроз. Никого не должны беспокоить усилия Турции по расширению пояса безопасности и спокойствия", — подчеркнул Эрдоган.

Он также отметил, что Турция способна обеспечить собственную безопасность и планирует делать всё возможное в этом отношении. Эрдоган заверил, что время террористов подходит к концу и что бетонные тоннели, в которых они укрываются, станут их могилами.