Вяльбе дали орден "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил Елену Вяльбе орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени
Президент России Владимир Путин издал указ о награждении главного тренера российской сборной по лыжным гонкам Елену Вяльбе орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Соответствующая информация появилась на официальном интернет-портале правовой информации.
Как следует из текста указа, глава государства высоко оценил вклад Вяльбе в развитие физической культуры и популяризации отечественного спорта.
Как сообщал Лайф, ранее Путин наградил орденом "За военные заслуги" создателя линейки пистолетов Лебедева, ведущего инженера-конструктора Ижевского механического завода (ИМЗ, "Ижмех") Дмитрия Лебедева.
ТАСС / Фадеичев Сергей