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28 ноября, 19:46

Вяльбе дали орден "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил Елену Вяльбе орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени

Президент России Владимир Путин издал указ о награждении главного тренера российской сборной по лыжным гонкам Елену Вяльбе орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Соответствующая информация появилась на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из текста указа, глава государства высоко оценил вклад Вяльбе в развитие физической культуры и популяризации отечественного спорта.

Путин наградил орденом Мужества военкора Семёна Пегова

Путин наградил орденом Мужества военкора Семёна Пегова

Как сообщал Лайф, ранее Путин наградил орденом "За военные заслуги" создателя линейки пистолетов Лебедева, ведущего инженера-конструктора Ижевского механического завода (ИМЗ, "Ижмех") Дмитрия Лебедева.

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ТАСС / Фадеичев Сергей

Анатолий Симоненко

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