В "Укрэнерго" назвали ситуацию в ряде регионов близкой к катастрофической

Ситуация с электричеством в ряде украинских регионов близка к катастрофической. Об этом свидетельствуют материалы "Укрэнерго", поступившие в адрес Министерства обороны страны. Их в своём телеграм-канале опубликовал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"В адрес Министерства обороны Украины поступили аналитические материалы из НЭК "Укрэнерго", согласно которым ситуация вокруг энергетической сферы в отдельных регионах после российских ракетных ударов по объектам энергосистемы близка к катастрофической", — сказано в документе.

В тексте указано, что энергомощности нескольких регионов Украины выведены из строя более чем на 60%. При этом не исключается, что такое положение дел может привести к росту протестных настроений среди жителей. Также в заявлении говорится о недостатке квалифицированных бригад и дефиците комплектующих для ремонта энергетических объектов. А ещё что некоторые предприниматели пытаются обойти ограничения на потребление энергоресурсов через незаконное подключение к ЛЭП.