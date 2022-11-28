Две женщины насмерть отравились дымом во время пожара в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на улице Чайковского произошёл пожар в девятиэтажном доме. Загорелась квартира на третьем этаже. Пожарные по лестницам эвакуировали 60 человек. Как сообщили Лайфу в местных экстренных службах, погибли две женщины. По предварительным данным, это жительницы одного из верхних этажей, они отравились угарным газом.

Пожар на улице Чайковского в Екатеринбурге. Видео © LIFE

Одну пострадавшую увезли в больницу, о её состоянии подробности пока не сообщаются. МЧС уточняет, что при эвакуации пришлось прибегнуть к спасательным маскам. Были спасены в том числе семь детей.

"В 23:13 (местное время. — Прим. Лайфа) огонь локализован, в 23:20 (местное время. — Прим. Лайфа) открытое горение ликвидировано, идёт проливка и разбор сгоревших конструкций", — сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области.