Две женщины насмерть отравились дымом во время пожара в Екатеринбурге
В Екатеринбурге на улице Чайковского произошёл пожар в девятиэтажном доме. Загорелась квартира на третьем этаже. Пожарные по лестницам эвакуировали 60 человек. Как сообщили Лайфу в местных экстренных службах, погибли две женщины. По предварительным данным, это жительницы одного из верхних этажей, они отравились угарным газом.
Пожар на улице Чайковского в Екатеринбурге. Видео © LIFE
Одну пострадавшую увезли в больницу, о её состоянии подробности пока не сообщаются. МЧС уточняет, что при эвакуации пришлось прибегнуть к спасательным маскам. Были спасены в том числе семь детей.
"В 23:13 (местное время. — Прим. Лайфа) огонь локализован, в 23:20 (местное время. — Прим. Лайфа) открытое горение ликвидировано, идёт проливка и разбор сгоревших конструкций", — сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области.
Ранее Лайф писал, что два человека погибли при пожаре в частном доме в Солнечногорске. Пожарным стало известно о возгорании в 06:25, примерно через час его локализовали. Тела погибших обнаружили на пепелище.
LIFE