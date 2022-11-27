Тела двух человек нашли на пепелище дома в Солнечногорске

Два человека погибли в результате пожара в частном доме в Солнечногорске, сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Пожарным стало известно в 06:25 о пожаре в доме № 17 на Лесной улице. В настоящий момент спасатели выясняют обстоятельства и причины возгорания. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области, локализация на площади 60 квадратных метров закончилась в 07:15, а ликвидация открытого горения — в 08:08.