Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 ноября, 10:26

Тела двух человек нашли на пепелище дома в Солнечногорске

Два человека погибли при пожаре в частном доме в Солнечногорске

Два человека погибли в результате пожара в частном доме в Солнечногорске, сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Пожарным стало известно в 06:25 о пожаре в доме № 17 на Лесной улице. В настоящий момент спасатели выясняют обстоятельства и причины возгорания. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области, локализация на площади 60 квадратных метров закончилась в 07:15, а ликвидация открытого горения — в 08:08.

Мощный пожар вспыхнул в районе деревни болельщиков на ЧМ-2022 в Катаре

Мощный пожар вспыхнул в районе деревни болельщиков на ЧМ-2022 в Катаре

Ранее сообщалось, что при пожаре в Новой Москве погибла вдова режиссёра Станислава Говорухина. Общая площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

Обложка ©

ГУ МЧС России по Московской области

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров