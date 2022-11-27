Диетолог раскрыла секрет популярности интервального голодания

Интервальное голодание сегодня находится на пике популярности благодаря маркетологам, которые очень умело распространили его на просторах Интернета. Такой подход действительно помогает похудеть, так как ограничение приёма пищи определённым периодом времени поможет сбросить лишние килограммы. Об этом Лайфу рассказала врач-диетолог "СМ-клиники" Елена Тихомирова.

"Все мы знаем эти статьи про лауреатов Нобелевской премии, которые открыли аутофагию (процесс регенерации, происходящий на клеточном уровне при голодании. — Прим. Лайфа). Я не знаю, существуют они на самом деле или нет, но, согласно их теориям, если мы будем придерживаться интервального голодания, мы будем худеть и ещё немного молодеть. Да, определённая суть в этом есть", — отметила медик.

При этом врач сказала, что интервальное голодание так же эффективно, как и любые другие диеты с ограниченным количеством калорий. Просто при голодании нет жёстких ограничений, поэтому даже психологически оно переносится легче, резюмировала наша собеседница.