Россиянам назвали эффективные способы справиться с нервной перегрузкой

Многозадачность в современной жизни с учётом внешних событий и бешеным ритмом может выбить из колеи даже самых сильных людей. В этом случае велик риск заработать нервную перегрузку. Кандидат психологических наук, психолог Елена Ярикова объяснила Лайфу, как видеть знаки SOS, которые посылает организм, и как избежать более глубоких проблем.

"Сделайте перерыв. В делах и обязанностях, целях и задачах. Поставьте всё на паузу. Как показывает опыт, действительно важных и срочных дел не так много, за неделю/две ничего кардинального не происходит, мир за это время не рушится, а вы успеваете расслабиться и отпустить все мысли и дела, которые держали вас в нервном напряжении", — сказала специалист.

Елена Ярикова. Фото предоставлено Лайфу

Также важно планировать свои дела по их важности и актуальности, чтобы не попадать в состояние перенапряжения после отдыха. Каждому необходимо пересмотреть значимость дел и оптимизировать обязанности под возможности.

Ярикова советует минимизировать негатив. По её словам, мозг человека очень избирателен к информации. Однако касаемо будущих прогнозов воображение часто рисует нелучший исход, изначально настраивая человека на сложности и негативные последствия.

"Всё это мёртвым грузом ложится на вас, прямым образом отражаясь на нервной системе. Тревожные мысли и беспокойство всегда отнимают силы. Освобождение своего сознания от них и концентрирование на чём-то одном поможет вам внутренне собраться и даст вам ощущение контроля над обстоятельствами и делами", — продолжила эксперт.

При возникновении сложностей можно отпустить ситуацию, насколько это возможно. Чем сложнее и продолжительнее проблема, тем сильнее напряжение возникает. Это касается семейных дел, проблем на работе, а также общения с людьми. Чем сильнее нас что-то тревожит, тем скорее мы хотим это решить, не всегда рассчитывая свои силы или не учитывая иные обстоятельства, которые нам неподвластны, добавила психолог.

"Это и есть корень проблемы. Возможно, вам следует остановиться и посмотреть на ситуацию иначе. Или просто оставить всё как есть, доверяя тому, что всё сложится так, как должно. Это снимает не только чрезмерное напряжение с человека, но и учит терпению, степенности и принятию разных ситуаций, особенно тех, на которые вы не в силах повлиять", — подытожила Ярикова.