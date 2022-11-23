Психолог объяснил, в каких случаях от стресса можно умереть

С физиологической точки зрения стресс — это неспецифическая реакция организма на внешний раздражитель. У человека запускается один и тот же набор реакций, при этом не имеет значения, положительно или отрицательно воспринимаются стимулы, например рождение ребёнка или потеря работы. Однако возможности организма не безграничны, предупреждает читателей Лайфа медицинский психолог клинической больницы "Медси" в Боткинском проезде Бронислав Фетисов. В ответ на стрессоры у нас запускается механизм, направленный на борьбу с ними, который в свою очередь при длительном действии может привести к развитию заболевания и даже смерти.

Учёными принято выделять три фазы реакции организма на стресс:

Первая фаза — "реакция тревоги". Она включает в себя мобилизацию всех защитных механизмов организма в ответ на раздражитель и длится от 6 до 48 часов, активирует симпатическую и парасимпатическую системы.

Вторая фаза — "сопротивление". Она возникает при продолжительном воздействии раздражителя на организм. В этот период у нас возрастает устойчивость к стрессу и одновременно к другим раздражителям среды, проявляется максимальный уровень сопротивления.

Третья фаза — "истощение". Она наступает при длительном, интенсивном воздействии стрессора на организм, при котором адаптивные механизмы исчерпывают себя.

"Основная задача реакции на стрессоры заключается в мобилизации всех систем организма для преодоления угрожающих и травмирующих психических или физических воздействий, возвращение организма в нормальные (привычные) условия функционирования. То есть стресс — это естественное явление для организма любого человека, которое имеет защитную и адаптивную функции", — поясняет собеседник Лайфа.