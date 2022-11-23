Иллюзия выгоды: Россиянам рассказали, как не попасться на уловки продавцов в "чёрную пятницу"

В ноябре многие магазины массово делают скидки на товары в связи с "чёрной пятницей". Чтобы не попасться на уловки недобросовестных продавцов, которые устраивают иллюзию распродаж, нужно хотя бы примерно знать стоимость продукции без скидок. Об этом рассказал кандидат социологических наук, бизнес-тренер Александр Синютин.

Эксперт считает, что большинство людей могут невооружённым глазом определить, что скидка выдуманная, поскольку заранее знают цены на интересующие их товары.

"Если же такой насмотренности у вас нет, иногда имеет смысл заглянуть в глаза продавцам. И ложь, и правда обычно одинаково хорошо видны", — сказал специалист в беседе с Тульской службой новостей.

По словам Синютина, многие скидки в сезон "чёрной пятницы" нереалистичны, их устраивают только для привлечения внимания. Например, перечёркивают на ценниках высокую стоимость, которой никогда не было, и оставляют привычную. Впоследствии это сказывается негативно на таких магазинах.

"Создавая скидочные иллюзии, торговые бренды наносят непоправимый вред своей репутации, особенно в долгосрочном плане. Очень велика вероятность, что через время люди просто перестанут покупать товары в магазинах, где столкнулись со скидочным обманом", — считает бизнес-тренер.