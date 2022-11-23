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23 ноября, 08:23

Захарова обвинила ООН в отказе от оценок видео расстрела российских военных

Организация Объединённых Наций прячется за общими фразами при оценке видео расстрела российских военных в Макеевке. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мне кажется, представителям Секретариата ООН надо определиться: либо один раз и навсегда заявить, что они "за всё хорошее против всего плохого", либо начать подходить к оценкам различных событий объективно, беспристрастно, согласно их функциональным обязанностям и мандатам", — написала она в телеграм-канале.

Дипломат напомнила, что при оценке событий в Буче ООН была куда более многословна, конкретна и инициативна. Однако сейчас организация прячется за общими фразами, избегая какой-либо оценки фактологии.

В ООН призвали провести расследование на фоне сообщений о расстреле российских пленных

В ООН призвали провести расследование на фоне сообщений о расстреле российских пленных

Ранее Лайф рассказывал, что в Сети было опубликовано видео, на котором группа украинских военных расстреливает российских военнопленных. На кадрах солдаты РФ выходят к противнику с поднятыми руками, затем видео прерывается звуками стрельбы. В российском Минобороны заявили, что украинские силовики убили более десяти сдавшихся россиян, а в МИД потребовали от международных организаций осудить произошедшее. Позднее Госдума приняла заявление в связи с казнью российских военнопленных.

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Артур Лапсаков

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