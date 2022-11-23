Захарова обвинила ООН в отказе от оценок видео расстрела российских военных

"Мне кажется, представителям Секретариата ООН надо определиться: либо один раз и навсегда заявить, что они "за всё хорошее против всего плохого", либо начать подходить к оценкам различных событий объективно, беспристрастно, согласно их функциональным обязанностям и мандатам", — написала она в телеграм-канале.