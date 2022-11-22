В ООН призвали провести расследование на фоне сообщений о расстреле российских пленных
Необходимо провести расследование на фоне появившихся сообщений о массовом расстреле российских военнопленных бойцами ВСУ. Соответствующее заявление сделал официальный представитель генсека ООН Фархан Хак.
"Мы обеспокоены любыми нарушениями прав человека, независимо от того, кто их совершает. <...> На это надо обратить внимание, это должно быть расследовано тщательно", — сказал он в ходе брифинга.
Хак также обратил внимание, что глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер на минувшей неделе представила доклад, в котором она акцентировала внимание на проблеме российских военнопленных, которых убивает украинская сторона.
Ранее Лайф рассказывал, что в Сети было опубликовано видео, на котором группа украинских военных расстреливает российских военнопленных. На кадрах солдаты РФ выходят к противнику с поднятыми руками, затем видео прерывается звуками стрельбы. Речь может идти о 12–13 военнослужащих. В российском Минобороны заявили, что украинские силовики убили более десяти сдавшихся россиян, а в МИД потребовали от международных организаций осудить произошедшее. Позднее в ООН призвали расследовать данный инцидент. А Госдума приняла заявление в связи с казнью российских военнопленных.
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