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22 ноября, 17:56

В ООН призвали провести расследование на фоне сообщений о расстреле российских пленных

Необходимо провести расследование на фоне появившихся сообщений о массовом расстреле российских военнопленных бойцами ВСУ. Соответствующее заявление сделал официальный представитель генсека ООН Фархан Хак.

"Мы обеспокоены любыми нарушениями прав человека, независимо от того, кто их совершает. <...> На это надо обратить внимание, это должно быть расследовано тщательно", — сказал он в ходе брифинга.

Хак также обратил внимание, что глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер на минувшей неделе представила доклад, в котором она акцентировала внимание на проблеме российских военнопленных, которых убивает украинская сторона.

Генпрокуратура Украины начала расследование против расстрелянных российских пленных

Генпрокуратура Украины начала расследование против расстрелянных российских пленных

Ранее Лайф рассказывал, что в Сети было опубликовано видео, на котором группа украинских военных расстреливает российских военнопленных. На кадрах солдаты РФ выходят к противнику с поднятыми руками, затем видео прерывается звуками стрельбы. Речь может идти о 12–13 военнослужащих. В российском Минобороны заявили, что украинские силовики убили более десяти сдавшихся россиян, а в МИД потребовали от международных организаций осудить произошедшее. Позднее в ООН призвали расследовать данный инцидент. А Госдума приняла заявление в связи с казнью российских военнопленных.

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Shutterstock

Наталья Исакова

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