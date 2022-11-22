Газзаев: Аргентина оставила удручающее впечатление после матча с Саудовской Аравией

Проигравшая в матче с Саудовской Аравией Аргентина оставила удручающее впечатление. Так итоги игры в рамках чемпионата мира 2022 года в Катаре прокомментировал бывший главный тренер сборной РФ Валерий Газзаев.

"Стоит ли ставить крест на Аргентине? Это только первый матч. Но Аргентина оставила удручающее впечатление. Аргументов против плотной и жёсткой игры у них почти не было", — отметил он в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

По словам Газзаева, игра аргентинцев была хорошей в первом тайме, однако во втором нужно было менять тактику. Эксперт подчеркнул, что неспроста эти футболисты очень часто попадали в офсайд. В то же время Саудовская Аравия, по его мнению, играла с хорошим техническим оснащением. Специалист также обратил внимание на самоотдачу игроков победившей команды.