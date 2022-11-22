Король Саудовской Аравии объявил выходной в честь победы сборной над Аргентиной на ЧМ-2022

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд объявил 23 ноября выходным днём в стране после того, как саудовцы обыграли сборную Аргентины на чемпионате мира по футболу в Катаре. Об этом сообщает Al Arabiya.

Так, работники государственного и частного секторов, а также студенты любых образовательных учреждений завтра могут не выходить на работу и учёбу по весьма уважительной причине. Стоит отметить, что сборная Саудовской Аравии четвёртый раз в истории выиграла игру на ЧМ. До сегодняшнего дня саудовцы побеждали в матчах против Египта (2:1) в 2018 году, а также против Бельгии (1:0) и Марокко (2:1) в 1994-м.