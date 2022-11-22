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22 ноября, 17:23

Король Саудовской Аравии объявил выходной в честь победы сборной над Аргентиной на ЧМ-2022

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд объявил 23 ноября выходным днём в стране после того, как саудовцы обыграли сборную Аргентины на чемпионате мира по футболу в Катаре. Об этом сообщает Al Arabiya.

Так, работники государственного и частного секторов, а также студенты любых образовательных учреждений завтра могут не выходить на работу и учёбу по весьма уважительной причине. Стоит отметить, что сборная Саудовской Аравии четвёртый раз в истории выиграла игру на ЧМ. До сегодняшнего дня саудовцы побеждали в матчах против Египта (2:1) в 2018 году, а также против Бельгии (1:0) и Марокко (2:1) в 1994-м.

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Напомним, Аргентина стартовала на ЧМ-2022 с сенсационного поражения от Саудовской Аравии — 1:2. В первом тайме аргентинцы забили в ворота соперника четыре мяча, однако три из них были отменены из-за офсайдов. Следующий матч саудовцы проведут 26 ноября против Польши.

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Twitter / Sportbible

Наталья Исакова

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