Месси заявил, что поражению Аргентины в матче против Саудовской Аравии нет оправдания
Аргентинский нападающий Лионель Месси выступил с заявлением после того, как сборная его страны проиграла Саудовской Аравии на ЧМ-2022. Звёздный футболист, в частности, назвал сенсационное поражение очень тяжёлым ударом для всех игроков команды.
"Это очень тяжёлый удар для всех нас, мы не ожидали такого начала. Всё происходит не просто так. Нет никаких оправданий", — сказал Месси в разговоре с журналистами.
Он отметил, что в подобной ситуации сборная Аргентины не была долгое время. Вместе с тем Лионель отметил, что в коллективе знали о силе саудовской команды, которая хорошо владеет мячом.
Напомним, Аргентина стартовала на ЧМ-2022 с сенсационного поражения от Саудовской Аравии — 1:2. В первом тайме аргентинцы забили в ворота соперника четыре мяча, однако три из них были отменены из-за офсайдов. В следующем туре аргентинцы сыграют с мексиканцами, матч запланирован на 26 ноября.
ТАСС / AP / Jorge Saenz