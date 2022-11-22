Месси заявил, что поражению Аргентины в матче против Саудовской Аравии нет оправдания

Аргентинский нападающий Лионель Месси выступил с заявлением после того, как сборная его страны проиграла Саудовской Аравии на ЧМ-2022. Звёздный футболист, в частности, назвал сенсационное поражение очень тяжёлым ударом для всех игроков команды.

"Это очень тяжёлый удар для всех нас, мы не ожидали такого начала. Всё происходит не просто так. Нет никаких оправданий", — сказал Месси в разговоре с журналистами.

Он отметил, что в подобной ситуации сборная Аргентины не была долгое время. Вместе с тем Лионель отметил, что в коллективе знали о силе саудовской команды, которая хорошо владеет мячом.