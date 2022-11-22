Экстрасенс — о поражении Аргентины на ЧМ-2022: Ситуация была проигрышной изначально

Сборная Аргентины по футболу проиграла Саудовской Аравии на ЧМ-2022 в том числе из-за сильного влияния потустороннего вмешательства. Об этом Лайфу рассказала нумеролог, экстрасенс Дарья Миронова.

"Сегодня, 22 ноября 2022 года, с точки зрения нумерологии именно на сборную Аргентины влияние очень сильное потустороннего вмешательства. Мы называем это сглазом. Потому что большое количество двоек. Двойка в нумерологии — символ противоположностей, символ двойственности, символ дао — белое и чёрное. То есть, если мы видим большое количество двоек, это показывает чрезмерную самоуверенность и отсутствие грамотного профессионализма", — сказала эксперт.

Если бы Аргентина и Саудовская Аравия играли завтра, 23-го числа, в первой половине дня, тогда негативного влияния со стороны и чрезмерной уверенности в своей победе не было бы и аргентинцы могли бы подтвердить статус одного из фаворитов турнира. А так, ситуация была проигрышной изначально, добавила Миронова.

"То есть очень важно правильно выбрать дату игры, тогда лидер будет абсолютным лидером. Очень рекомендую в следующем периоде Аргентине правильно выбирать дату. Лидерство Аргентины должно быть подтверждено, если они будут играть именно в числах, которые заканчиваются на тройку, шестёрку или девятку", — заключила нумеролог.