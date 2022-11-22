Учёные выяснили, как динозавры научились ходить на двух ногах

Группа учёных из Японии, США и Великобритании выяснила, как динозавры научились ходить на двух ногах. Исследование специалистов опубликовано в передовом научном журнале Proceedings of the Royal Society.

Для этого учёные с помощью компьютерной томографии изучили десятки окаменелостей и современных эмбрионов рептилий и птиц. За основу было решено брать данные из двух основных теорий — палеонтологической и эмбриологической. Первая — указывает, что динозавры начали передвигаться на двух ногах, когда их мышцы и суставы физически видоизменились, а суть второй версии кроется в изменениях формы и изгиба кости и сустава. Удивительно, но выяснилось, что обе теории были справедливыми.

В конечном счёте установили, что кости у динозавров могли проворачиваться внутрь за счёт эволюционной связки. Со временем начался процесс постепенного скручивания бедренной кости, именно по этой причине, как считают исследователи, предки динозавров, к примеру крокодилы, не могут подниматься на две лапы.