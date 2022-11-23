Купол вулкана Шивелуч сильно разогрелся, а со склонов начала сходить лава

Вулкан Шивелуч на Камчатке продолжает извержение и уже вошёл в фазу высокой активности, туристов призывают не приближаться к нему в радиусе 25 километров. Об этом сказано в записи регионального главка МЧС.

Извержение вулкана Шивелуч. Видео © Telegram-канал "Подъём"

"Вулкан Шивелуч в настоящее время вошёл в фазу высокой активности. Купол вулкана сильно разогрет. В тёмное время суток наблюдается свечение купола практически по всей его поверхности", — говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают, что пароксизмальное извержение вулкана может произойти в любой момент, а со склонов с высокой скоростью будут сходить пирокластические потоки. Также опасность представляют выбросы пепла, которые могут накрыть ближайшие населённые пункты и несут угрозу авиации.

Кроме того, существует риск обвалов. Грязекаменные потоки могут пройти расстояние до 20 километров и перекрыть автотрассу Петропавловск-Камчатский – Усть-Камчатск.