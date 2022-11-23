Купол вулкана Шивелуч сильно разогрелся, а со склонов начала сходить лава
МЧС Камчатки: Извержение вулкана Шивелуч может произойти в любой момент
Вулкан Шивелуч на Камчатке продолжает извержение и уже вошёл в фазу высокой активности, туристов призывают не приближаться к нему в радиусе 25 километров. Об этом сказано в записи регионального главка МЧС.
Извержение вулкана Шивелуч. Видео © Telegram-канал "Подъём"
"Вулкан Шивелуч в настоящее время вошёл в фазу высокой активности. Купол вулкана сильно разогрет. В тёмное время суток наблюдается свечение купола практически по всей его поверхности", — говорится в сообщении.
Спасатели предупреждают, что пароксизмальное извержение вулкана может произойти в любой момент, а со склонов с высокой скоростью будут сходить пирокластические потоки. Также опасность представляют выбросы пепла, которые могут накрыть ближайшие населённые пункты и несут угрозу авиации.
Кроме того, существует риск обвалов. Грязекаменные потоки могут пройти расстояние до 20 километров и перекрыть автотрассу Петропавловск-Камчатский – Усть-Камчатск.
Ранее Лайф писал, что пробуждение вулкана Шивелуч показали на трёх завораживающих фото. Также продолжается выбрасывание вулканических бомб на вулкане Ключевской. Учёные не исключают, что вскоре пойдут лавовые потоки. Кроме того, могут возникнуть образования грязевых потоков, которые пройдут по руслам рек в районе вулкана.
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