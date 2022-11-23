Ушедшие из России самые пахучие магазины косметики заменят отечественным брендом

Вместо британской косметической марки Lush, ушедшей из России, планируют запустить новую сеть под брендом Oomph. С таким намерением выступил российский партнёр покинувшей РФ компании Дмитрий Азаров, пишет РБК. Он оценил инвестиции в новый проект в 100 миллионов рублей.

Новые магазины на месте Lush в Москве хотят открыть уже в начале декабря. Всего будет семь таких точек, в том числе бывший флагманский магазин британской фирмы на Тверской улице. Кроме торговой зоны там будет ещё и кафе.

Под новым брендом в России будут производить мыло, шампуни, гели для душа, свечи и другое. Всего — более 100 наименований.

"В Lush при всей любви к бренду мы были ограничены общей мировой стратегией. В своём производстве мы планируем, к примеру, разработать специальную линейку для бани", — заявил Азаров.

Предприниматель добавил, что компания будет следовать примеру бывших партнёров, поскольку он считает, что Lush прежде всего ориентирована на "честную торговлю", а не только на коммерцию.