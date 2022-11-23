Учёные РТУ МИРЭА назвали технологии, которые исчезнут через 20 лет

Стационарная сотовая связь, провода и пульты управления в ближайшие десятилетия могут полностью выйти из обихода современных людей. Такой прогноз представили специалисты Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА, результаты исследования есть в распоряжении Лайфа.

Уже сейчас стационарная сотовая связь стремительно теряет востребованность и в основном используется людьми старшего поколения либо в организациях для внутренних переговоров. Её исчезновению способствует и политика властей в крупных муниципалитетах страны по обеспечению "чистого неба", то есть сокращению количества различных проводов в городском пространстве.

"Главным "убийцей" привычных технологий, согласно анализу, является современный смартфон", — пишут учёные.

Этот девайс практически свёл к нулю востребованность будильника, бытового фонаря, калькулятора, любительских фотоаппаратов и видеокамер, фотоальбомов, радиоприёмника, диктофона, музыкального центра. В перспективе они могут вытеснить пульты дистанционного управления, выключатели. Также исчезнуть может кабельное и спутниковое телевидение, на смену которым приходит Smart TV.

Физические носители информации тоже потеряли актуальность. Видеокассеты, дискеты или CD-диски уже ушли в прошлое, близок день, когда за ними последует флешка, ведь все данные содержатся в облачных сервисах. Исследование показало происходящий постепенный отказ от различных кабелей: зарядки к гаджетам, устройства компьютерной и другой техники уже существуют в беспроводном режиме, а в будущем количество таких предметов будет расти.

"В настоящее время технологии развиваются буквально ежедневно. Это естественный "жизненный цикл": когда появляется новое, старое постепенно теряет свою популярность и со временем полностью уходит из обихода. Сегодня как никогда важно не просто наблюдать за этими процессами, но и стоять в авангарде разработок и внедрения инноваций для обеспечения высокого уровня технологического развития страны и достойного качества жизни россиян", — оценил результаты работы ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.

Значительные изменения могут произойти и в других сферах. Прогнозируется, что уже в течение ближайших десятилетий общественный транспорт обзаведётся автопилотами — то есть роботизированным управлением. Исчезнут привычные турникеты и другие системы доступа в виде, например, электронных ключей: их заменят технологии биометрии.