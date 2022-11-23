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23 ноября, 07:44

Постоялец отеля под Санкт-Петербургом расстрелял следователя и скрылся

В Ленинградской области ищут постояльца отеля, который ранил следователя

В ночь с 22 на 23 ноября в отеле города Кировск Ленинградской области произошла стрельба. В результате инцидента ранен следователь, пишет SHOT.

Расстрелявший следователя в Ленинградской области Николай Г. Фото © Telegram / SHOT

Расстрелявший следователя в Ленинградской области Николай Г. Фото © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала в гостинице поссорились два постояльца. Один из них, 54-летний Николай Г., выстрелил в своего оппонента — майора в гражданском.

Следователь получил множество огнестрельных ранений, в том числе в голову. Его госпитализировали. После инцидента стрелявший сел в автомобиль BMW вместе с гражданской женой и уехал. Сейчас его ищут полицейские, объявлен план "перехват".

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Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков

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