Постоялец отеля под Санкт-Петербургом расстрелял следователя и скрылся

В ночь с 22 на 23 ноября в отеле города Кировск Ленинградской области произошла стрельба. В результате инцидента ранен следователь, пишет SHOT.

Расстрелявший следователя в Ленинградской области Николай Г. Фото © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала в гостинице поссорились два постояльца. Один из них, 54-летний Николай Г., выстрелил в своего оппонента — майора в гражданском.

Следователь получил множество огнестрельных ранений, в том числе в голову. Его госпитализировали. После инцидента стрелявший сел в автомобиль BMW вместе с гражданской женой и уехал. Сейчас его ищут полицейские, объявлен план "перехват".