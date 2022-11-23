В Молдавии назвали резервами "осевший" на Украине российский газ
Вице-премьер Молдавии Спыну: Оставшиеся на Украине объёмы газа являются резервами Молдавии
Газ, оставшийся на Украине, является резервом Молдавии, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры республики Андрей Спыну.
"Те объемы газа, которые "Газпром" называет оставшимися в Украине, — это наши сбережения и резервы, хранящиеся на складах в Украине", — написал он в телеграм-канале.
При этом Спыну указал, что эти объёмы были и будут полностью оплачены Кишинёвом. Весь объём прокачиваемого газа попадает в страну, просто часть его хранится на Украине. А другая часть запасов находится в Румынии. Всего же в хранилищах — более 200 миллионов кубометров газа, принадлежащего Молдавии, а "давление, шантаж и угрозы больше не имеют места", добавил министр.
Ранее "Газпром" пригрозил сокращением транзита газа через Украину, если весь поставляемый объём топлива не будет доходить до Молдавии. При сохранении дисбаланса холдинг начнёт сокращение 28 ноября с 10:00 мск.