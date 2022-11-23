В Молдавии назвали резервами "осевший" на Украине российский газ

"Те объемы газа, которые "Газпром" называет оставшимися в Украине, — это наши сбережения и резервы, хранящиеся на складах в Украине", — написал он в телеграм-канале.

При этом Спыну указал, что эти объёмы были и будут полностью оплачены Кишинёвом. Весь объём прокачиваемого газа попадает в страну, просто часть его хранится на Украине. А другая часть запасов находится в Румынии. Всего же в хранилищах — более 200 миллионов кубометров газа, принадлежащего Молдавии, а "давление, шантаж и угрозы больше не имеют места", добавил министр.