Стало известно о первом погибшем в результате взрыва в Иерусалиме

Как минимум один человек погиб в результате двух взрывов у автобусных остановок в среду утром в Иерусалиме. Об этом сообщает израильское радио Kan . По уточнённым данным, всего ранения различной степени тяжести получило 14 человек, один пострадавший находится в крайне тяжёлом состоянии.

Напомним, что первый взрыв прогремел возле автобусной остановки в Иерусалиме в утренний час пик — около 08:20 утра по Москве. Тогда сообщалось о семи пострадавших, в том числе двух тяжёлых. Второй взрыв прогремел примерно спустя 15 минут на оживлённом перекрёстке Рамон рядом с автобусной станцией. Полиция рассматривает несколько версий случившегося, в том числе теракт.