Союзные силы ударили по позициям ВСУ, с которых обстреливалась Запорожская АЭС

Союзные силы нанесли удар по военной технике Вооружённых сил Украины на позициях, с которых обстреливались Запорожская АЭС и Энергодар. Речь идёт о городах Никополь и Марганец в Днепропетровской области, пояснил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Никополь с Марганцем: там огневые точки противника, с которых наносятся удары по территории Энергодара и Запорожской АЭС. Эти огневые точки были накрыты [артиллерией союзных сил]", — сказал он в беседе с ТАСС.