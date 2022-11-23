Союзные силы ударили по позициям ВСУ, с которых обстреливалась Запорожская АЭС
Рогов: Союзные силы уничтожили технику ВСУ на позициях, с которых обстреливалась ЗАЭС
Союзные силы нанесли удар по военной технике Вооружённых сил Украины на позициях, с которых обстреливались Запорожская АЭС и Энергодар. Речь идёт о городах Никополь и Марганец в Днепропетровской области, пояснил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Никополь с Марганцем: там огневые точки противника, с которых наносятся удары по территории Энергодара и Запорожской АЭС. Эти огневые точки были накрыты [артиллерией союзных сил]", — сказал он в беседе с ТАСС.
По его словам, речь идёт не об одной точке, а о нескольких позициях ВСУ, которые постоянно менялись. Одна из таких и была накрыта огнём по прибытии туда украинских военных, пояснил Рогов. Когда именно было нанесено поражение, он не уточнил.
Киев периодически обстреливает Запорожскую АЭС. В последний раз это произошло 21 ноября. А ранее, 20 ноября, ВСУ выпустили по станции двенадцать ракет, шесть из которых попали в бассейн фонтана охлаждения реакторов, а две — в сухое хранилище ядерных отходов. Кадры обстрела опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров. В связи с этим специалисты МАГАТЭ осмотрели обстрелянную станцию и пришли к выводу, что ключевое оборудование не повреждено, угрозы ядерной безопасности нет. В Кремле, в свою очередь, призвали все страны мира принудить Украину прекратить обстрелы атомной станции.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ