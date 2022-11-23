В Израиле сообщили о втором взрыве рядом с автобусной станцией

После первого взрыва у автобусной станции в Иерусалиме поступило сообщение о втором взрыве в автобусе, сообщает Jerusalem Post.

По данным радио "Галей ЦАХАЛ", он случился на перекрёстке Рамон, пострадавших нет. Полиция рассматривает несколько версий случившегося, в том числе теракт.

Согласно данным радиостанции Kan, в первый раз в действие было приведено взрывное устройство, оставленное на остановке в сумке. Точное число пострадавших устанавливается, по последним данным, их 18 человек. Один из раненых находится в критическом состоянии, ещё один — в тяжёлом.