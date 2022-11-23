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23 ноября, 06:39

В Израиле сообщили о втором взрыве рядом с автобусной станцией

Jerusalem Post: Сразу после первого взрыва в Иерусалиме прогремел второй

<p>Автобус, повреждённый в результате взрыва. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/ynetnews/status/1595302136715399169/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ynetnews</a> / Gil Yohanan</p>

Автобус, повреждённый в результате взрыва. Обложка © Twitter / Ynetnews / Gil Yohanan

После первого взрыва у автобусной станции в Иерусалиме поступило сообщение о втором взрыве в автобусе, сообщает Jerusalem Post.

Взрыв произошёл на автобусной станции в Иерусалиме, ранено семь человек

Взрыв произошёл на автобусной станции в Иерусалиме, ранено семь человек

По данным радио "Галей ЦАХАЛ", он случился на перекрёстке Рамон, пострадавших нет. Полиция рассматривает несколько версий случившегося, в том числе теракт.

Согласно данным радиостанции Kan, в первый раз в действие было приведено взрывное устройство, оставленное на остановке в сумке. Точное число пострадавших устанавливается, по последним данным, их 18 человек. Один из раненых находится в критическом состоянии, ещё один — в тяжёлом.

Ранее Лайф рассказывал, что 13 ноября в центре Стамбула прогремел взрыв, в результате которого погибло шесть человек, ранения получили более 80 прохожих. Предполагаемая террористка задержана, она оказалась гражданкой Сирии, связанной с запрещённой в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).

Артур Лапсаков

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